Морфологический разбор слова речонка
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Морфологический разбор слова речонка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.речонка(что?) - сущ. 2. Н.ф. - речонка пост.пр.- ж.род,1 скл.,нарицательное, неодушевленное непост.пр.-в форме ед.числа. именит. падежа. 3. Речонка-подлежащее
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