Для каждой схемы Определи скорость сближения или скорость удаления как и на сколько изменится расстояние между объектами через 2 часа после начала движения Если встретишь за это время не произойдет
Математика
Для каждой схемы Определи скорость сближения или скорость удаления как и на сколько изменится расстояние между объектами через 2 часа после начала движения Если встретишь за это время не произойдет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема 1 "Разбегаются" в разные стороны. Расстояние между ними будет по формуле S = (Va+Vb)*t =2*(Va+Vb) Схема 2 "Догоняют" с расстояния-дистанции d 1) скорость сближения Vb-Va - у второго Б - скорость больше. 2) Расстояние между ними S = d - (Vb-Va)*t Время встречи t = d/Vb-Va) Скорость догоняющего должна быть больше, чем убегающего.
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