Для каждой схемы Определи скорость сближения или скорость удаления как и на сколько изменится расстояние между объектами через 2 часа после начала движения Если встретишь за это время не произойдет

Математика

Для каждой схемы Определи скорость сближения или скорость удаления как и на сколько изменится расстояние между объектами через 2 часа после начала движения Если встретишь за это время не произойдет

Автор: Гость