. Сопротивление ламп R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 7 Ом, R4 = 3 Ом. Определите мощность P3, потребляемую третьей лампой, если идеальный амперметр показывает силу тока I= 8 А. ?
Физика
. Сопротивление ламп R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 7 Ом, R4 = 3 Ом. Определите мощность P3, потребляемую третьей лампой, если идеальный амперметр показывает силу тока I= 8 А. ?
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Гость:
Мощность. поглощаемая третьей лампой = P3 = I²*R3 = 8²*7 = 64*7 = 448 Ватт
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