Отрезок А В равен 3/5 м, и он длинее отрезка СD на 4/25 м. Найдите длину отрезка C D
Математика
Отрезок А В равен 3/5 м, и он длинее отрезка СD на 4/25 м. Найдите длину отрезка C D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м =100 см; 1)100:5*3=60 см отрезок АВ; 2)100:25*4=16 см длиннее; 3)60-16=44 см; Ответ: 44 см отрезок СD
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