Отрезок А В равен 3/5 м, и он длинее отрезка СD на 4/25 м. Найдите длину отрезка C D

Математика

Отрезок А В равен 3/5 м, и он длинее отрезка СD на 4/25 м. Найдите длину отрезка C D

Автор: Гость