Какие важнейшие вопросы сформулировал иммануил кант

Обществознание
Какие важнейшие вопросы сформулировал иммануил кант
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"что я могу знать?" "что я должен делать?" на что я могу надеялся?"
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