Какие важные события произошли в древнерусского государства в 9 и 13 веков
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Какие важные события произошли в древнерусского государства в 9 и 13 веков
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882-912 г. Правление князя Олега в Киеве. 912-945 г. Правление князя Игоря в Киеве. 945-957 г. Правление княгини Ольги в Киеве. 957-972 г. Правление князя Святослава в Киеве. 980-1015 г. Правление князя Владимера в Киеве. 988 г. Крещение Руси. 1019-1054 г. Правление князя Ярослава Мудрого. 1113-1125 г. Правление князя Владимера Мономаха в Киеве. 1125-1157 г. Правление князя Юрия Долгорукого в Суздале. 1147 г. Первое упоминание о Москве. 1157-1174 г. Правление князя Андрея Боголюбского во Владимере. 1176-1212 г. Правление князя Всеволода Большое Гнездо во Владимере. 1185 г. Поход князя Игоря Святославича против половцев. 1223 г. Битва на Калке.
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