Какие виды хозяйственной деятельности оказывают влияние на рельеф? Масштабы каких видов этой деятельности наиболее велики? Почему?? Какие сооружения человека играют роль искусственного рельефа в формировании географической сред...
География
Какие виды хозяйственной деятельности оказывают влияние на рельеф? Масштабы каких видов этой деятельности наиболее велики? Почему?? Какие сооружения человека играют роль искусственного рельефа в формировании географической среды? В чем проявляется это влияние?? Как люди изменили рельеф той местности,где вы живете?Приведите примеры.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ох, попробую помочь. Но наверное не на все вопросы отвечу. 1. Скорее всего, виды хозяйственной деятельности человека, которые влияют на рельеф - это сельское хозяйство (земледелие или растениеводство) и добывающая промышленность (добыча полезных ископаемых и лесозаготовка). 2. Наибольший масштаб у добычи ископаемых (нефть, газ, руды). К тому же и природный рельеф они затрагивают не менее, чем сельское хозяйство с его полями и пастбищами. Взять к примеру добывающие карьеры песка, гранита, известняка и других по всей планете. 3. Про сооружения. Здесь, скорее всего имеются в виду строения и сооружения связанные с искусственным затоплением или наоборот осушением местности. К примеру канал имени Москвы искусственно прорыт для выхода в реку Волгу. Или при строительстве Рыбинской ГЭС были затоплены многие квадратные километры суши (лесов, полей, населенных пунктов).Вот как-то так. Удачи!
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