Спиши, определи,какими членами являются имена существительные: Олень легко бежит по тайге и переплывает быстрые реки.

Русский язык
Спиши, определи,какими членами являются имена существительные: Олень легко бежит по тайге и переплывает быстрые реки.
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Гость:
Подлежащее олень, по тайге обстоятельство, реки дополнение
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