ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ ПОД БУКВОЙ В!!!!!!!!!!!!!!!

Английский язык

ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ ПОД БУКВОЙ В!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость