ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ ПОД БУКВОЙ В!!!!!!!!!!!!!!!
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ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ ПОД БУКВОЙ В!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1b,2b,3d,4c,5d,6b,7d,8c,9c,10b 2,6,7 - были трудноваты так что возможно есть ошибки
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