Помогите составить уравнение и решить по задаче: В железной руде масса железа на 44 кг.больше массы примеси.Сколькокилограммов примеси содержится в 100 кг.? Общий вес 1260 кг.
Математика
Помогите составить уравнение и решить по задаче: В железной руде масса железа на 44 кг.больше массы примеси.Сколькокилограммов примеси содержится в 100 кг.? Общий вес 1260 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса примеси в железной руде x, масса железа тогда будет (x+44), а масса руды (2x+44) что составляет 100 кг. 2x+44=100 x=28 То есть в 100кг = 28 кг примеси
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