Среднесибирское нагорье какое 1)географическое положение? 2) тектонические структуры 3) возраст пород 4) средняя высота 5) наибольшая высота помогите!! ! пожалуууйста.заранее спасибо
География
Среднесибирское нагорье какое 1)географическое положение? 2) тектонические структуры 3) возраст пород 4) средняя высота 5) наибольшая высота помогите!! ! пожалуууйста.заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)географические структуры
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