Помагите срочно Немногую решить

Гость: Гость:

АВЕ и ВЕС внутришние разносторонние. Отсюда триуголник ВЕС равносторонний и сторона ВС = ЕС = 3 СМ А сторона DС =2+3=5 см Периметр = 5*2+3*2= 16 см