Помагите срочно Немногую решить
Геометрия
Помагите срочно Немногую решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВЕ и ВЕС внутришние разносторонние. Отсюда триуголник ВЕС равносторонний и сторона ВС = ЕС = 3 СМ А сторона DС =2+3=5 см Периметр = 5*2+3*2= 16 см
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