Помагите срочно Немногую решить

Геометрия
Помагите срочно Немногую решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВЕ и ВЕС внутришние разносторонние.  Отсюда триуголник ВЕС равносторонний  и сторона ВС = ЕС = 3 СМ А сторона DС =2+3=5 см Периметр = 5*2+3*2= 16 см
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