Перепишите раскрывая скобки. Будьте внимательны! Следите за тем, как меняется зна??ение слова! 1. Кусок(сахар) - большой кусок (сахар) - кусок вкусного (сахар) - запасы (сахар) - многолетние запасы (сахар) - запасы тростниковог...

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Перепишите раскрывая скобки. Будьте внимательны! Следите за тем, как меняется зна??ение слова! 1. Кусок(сахар) - большой кусок (сахар) - кусок вкусного (сахар) - запасы (сахар) - многолетние запасы (сахар) - запасы тростникового (сахар). 2.Тарелка (суп) - глубокая тарелка (суп) - тарелка вкусного (суп) - аромат(суп)

Автор: Гость