Перепишите раскрывая скобки. Будьте внимательны! Следите за тем, как меняется зна??ение слова! 1. Кусок(сахар) - большой кусок (сахар) - кусок вкусного (сахар) - запасы (сахар) - многолетние запасы (сахар) - запасы тростниковог...
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Перепишите раскрывая скобки. Будьте внимательны! Следите за тем, как меняется зна??ение слова! 1. Кусок(сахар) - большой кусок (сахар) - кусок вкусного (сахар) - запасы (сахар) - многолетние запасы (сахар) - запасы тростникового (сахар). 2.Тарелка (суп) - глубокая тарелка (суп) - тарелка вкусного (суп) - аромат(суп)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Кусок сахара,большой кусок сахара,кусок вкусного сахара,запасы сахаров,многолетние запасы сахаров,запасы тростникового сахара 2) Тарелка супа,глубокая тарелка супа,тарелка вкусного супа,аромат супа. Могу ошибаться, но вроде бы так
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