Почему Лариса Огудалова умирая, прощает всех? Ответ кратким сочинением

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Интересно, что именно пошлость, убившая Ларису, сделала ее в последние мгновения жизни героиней трагической, возвысившейся над всеми персонажами. Ее никто не полюбил так, как ей хотелось бы, она же умирает со словами прощения и любви тем людям, которые чуть было не заставили ее отречься от самого главного в ее жизни - от любви: «Вам надо жить, а мне надо... умереть. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь... вы все хорошие люди... я вас всех... всех... люблю». Таким образом, Лариса, тонкая ранимая душа, волею судеб попавшая в губящий ее мир пошлости и обыденности, умирает. Она погибает от рук своего жениха и благодарит его за это – за избавление от той жизни, перенести которую она была не в состоянии.