Почему Лариса Огудалова умирая, прощает всех? Ответ кратким сочинением

Русский язык
Почему Лариса Огудалова умирая, прощает всех? Ответ кратким сочинением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересно, что именно пошлость, убившая Ларису, сделала ее в последние мгновения жизни героиней трагической, возвысившейся над всеми персонажами. Ее никто не полюбил так, как ей хотелось бы, она же умирает со словами прощения и любви тем людям, которые чуть было не заставили ее отречься от самого главного в ее жизни - от любви: «Вам надо жить, а мне надо... умереть. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь... вы все хорошие люди... я вас всех... всех... люблю».      Таким образом, Лариса, тонкая ранимая душа, волею судеб попавшая в губящий ее мир пошлости и обыденности, умирает. Она погибает от рук своего жениха и благодарит его за это – за избавление от той жизни, перенести которую она была не в состоянии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что значат слова долото и амплитуда?
Ответить
География
Среднесибирское нагорье какое 1)географическое положение? 2) тектонические структуры 3) возраст пород 4) средняя высота 5) наибольшая высот...
Ответить
Литература
В каком году было написано произведение Спящая царевна?
Ответить
Геометрия
Помагите срочно Немногую решить
Ответить
Русский язык
Перепишите раскрывая скобки. Будьте внимательны! Следите за тем, как меняется зна??ение слова! 1. Кусок(сахар) - большой кусок (сахар) - кусок вкус...
Ответить