Что значат слова долото и амплитуда?

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Что значат слова долото и амплитуда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амплитуда- средняя температура среди максимальной и минимальной t°
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