Соотнесение сфер общества и его институтов
Обществознание
Соотнесение сфер общества и его институтов
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Гость:
Экономическая - собственность, хозяйственные отношения, деньги, обмен и др. Социальная - семья, брак, кровная месть, наследование,материнство, отцовство и др. Политическая - власть, разделение властей, парламентаризм, местное самоуправление, партия, суд, армия и др. Духовная - религия, образование, общественное мнение, средства массовой информации и др. Надеюсь, помогла! Удачи.
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