Соотнесение сфер общества и его институтов

Обществознание
Соотнесение сфер общества и его институтов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономическая - собственность, хозяйственные отношения, деньги, обмен и др. Социальная - семья, брак, кровная месть, наследование,материнство, отцовство и др. Политическая - власть, разделение властей, парламентаризм, местное самоуправление, партия, суд, армия и др. Духовная - религия, образование, общественное мнение, средства массовой информации и др. Надеюсь, помогла! Удачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 492 км, одновременно на встречу друг дру??у выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч. Через сколько в...
Ответить
Математика
Помогите составить уравнение и решить по задаче: В железной руде масса железа на 44 кг.больше массы примеси.Сколькокилограммов примеси содержится в...
Ответить
Русский язык
Красненькая матрешка беленькое сердечко ответ на загадку
Ответить
Русский язык
Ненастье разобрать по слогам
Ответить
Русский язык
Почему Лариса Огудалова умирая, прощает всех? Ответ кратким сочинением
Ответить