Какие виды тканей существуют у многоклеточных животных? Каковы особенности их ст??оений
Биология
Какие виды тканей существуют у многоклеточных животных? Каковы особенности их ст??оений
Ответ(ы) на вопрос:
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Эпителиальная ткань, или покровная – клетки почти не содержат межклеточные вещества. покрывает поверхность тела и выстилает внутренние органы, выполняя защитную, секреторную, всасывающую функции, а также газообмена и другие. соединительная ткань – ее клетки расположены в большом количестве межклеточного вещества. Нервная ткань Имеет клетки (нейроны), способные воспринимать раздражения с помощью особых образований — рецепторов, которые не только воспринимают раздражения, но и передают возбуждения (нервные импульсы). Мышечная ткань Состоит из мышечных клеток, способных воспринимать раздражения, идущие от нервной системы, и соответственно (путем сокращения) отвечать на них. Мышечная ткань в зависимости от строения может быть гладкой и поперечнополосатой. Благодаря мышечным тканям осуществляется движение организма или отдельных его частей.
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