Какие войны в истории древней греции вам известны?
История
Какие войны в истории древней греции вам известны?
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Троянская война Мессенские войны Лелантская война Сицилийские войны Греко-персидские войны Эгинская война Войны Делосского союза Самосская война Пелопоннесская война Коринфская война Священные войны Союзнические войны (357-355 до н.э., 220-217 до н.э.) Войны Александра Македонского Войны диадохов Ламийская война Сирийские войны Хремонидова война Клеоменова война Критская война Война против Набиса Этолийская война Восстание Маккавеев Ахейская война
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