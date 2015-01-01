Какие взаимоотношения были у Речи Посполитой с Россией,Швецией,Турцией?

История
Какие взаимоотношения были у Речи Посполитой с Россией,Швецией,Турцией?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Войны были. вспомни северную войну, когда Россия на два фронта воевала то с Турцией то со шведами
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