Какие законы принял Людовик 4
История
Какие законы принял Людовик 4
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Гость:
Людовик не враждовал с системой феодализма и уважал права вассалов, хотя был уже не первым между равными, а государем. Много сделал Людовик для реформы суда и судебного производства
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