Какие знаки нужно поставить в примере 9 9 9 равно 10

Математика
Какие знаки нужно поставить в примере 9 9 9 равно 10
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Ответ(ы):
Гость:
9:9+9...................
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