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Решите с корнями)) пожалуйста
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Решите с корнями)) пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(|5-|2)^2=5-2*(|5*|2)+2=5-2|10+2=7+2|10 |-это корень
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