Какие знаки нужно раставить между 2 2 2 2 2 2, чтобы получилось 47?
Математика
Какие знаки нужно раставить между 2 2 2 2 2 2, чтобы получилось 47?
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