В каждую клетку таблицы 3*3 записано число. при этом сумма чисел в каждой строке кроме первой,на 2 больше,чем в предыдущей, и сумма чисел в каждом столбце,кроме первого, в 2 раза больше,чем в предыдущем.найдите сумму чисел в пе...
Алгебра
В каждую клетку таблицы 3*3 записано число. при этом сумма чисел в каждой строке кроме первой,на 2 больше,чем в предыдущей, и сумма чисел в каждом столбце,кроме первого, в 2 раза больше,чем в предыдущем.найдите сумму чисел в первой строке,если известно,что она равна сумме чисел во втором столбце
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим суммы строк S1,S2,S3 Обозначим суммы столбцов S4,S5,S6 по порядку. S- сумма всех чисел в таблице. S2=S1+2; S3=S2+2=S1+4 S=S1+S2+S3=3*S1+6 S5=2*S4 S6=2*S5=4*S4 S=S4+S5+S6=7*S4 Из условия S1=S5 7*S4=3*S1+6 7/2*S5=3*S1+6 7/2*S1=3*S1+6 S1=12
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