В каждую клетку таблицы 3*3 записано число. при этом сумма чисел в каждой строке кроме первой,на 2 больше,чем в предыдущей, и сумма чисел в каждом столбце,кроме первого, в 2 раза больше,чем в предыдущем.найдите сумму чисел в пе...

Алгебра

В каждую клетку таблицы 3*3 записано число. при этом сумма чисел в каждой строке кроме первой,на 2 больше,чем в предыдущей, и сумма чисел в каждом столбце,кроме первого, в 2 раза больше,чем в предыдущем.найдите сумму чисел в первой строке,если известно,что она равна сумме чисел во втором столбце

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