Пожалуйста помогите составить 10 словосочетаний с суффиксами -о, -а
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Пожалуйста помогите составить 10 словосочетаний с суффиксами -о, -а
Ответ(ы):
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Поворот направо Смотрел расстроено Лишь изредка ездит Ест до отвала Заново открытая Сильно влюбиться Вернуться засветло Пел певуче Рассказывал взволнованно
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