Сторона квадрата 6 см. Чему равна длина прямоугольника с шириной 4 см, который име??т такую же площадь?
Математика
Сторона квадрата 6 см. Чему равна длина прямоугольника с шириной 4 см, который име??т такую же площадь?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала мы найдем площадь квадрата. Так как у квадрата все стороны равны, значит мы 6•6 = 36 см^2 (площадь) И мы 36:4 = 9 Ответ: сторона прямоугольника 9 см
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