Напиши сочинение , используя пословицу « Кто помогает людям , у того и свои желания сбываются»
Литература
Напиши сочинение , используя пословицу « Кто помогает людям , у того и свои желания сбываются»
Ответ(ы):
Гость:
Подумай что ты сделала хорошего кому нибудь другому , и в конце напиши:и я в тот момент когда помогала (кому то) загадало желание и оно исполнилось. И вставь эту пословицу.И ВСЁ!!!!
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