Напиши сочинение , используя пословицу « Кто помогает людям , у того и свои желания сбываются»

Литература
Напиши сочинение , используя пословицу « Кто помогает людям , у того и свои желания сбываются»
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подумай что ты сделала хорошего кому нибудь другому , и в конце напиши:и я в тот момент когда помогала (кому то) загадало желание и оно исполнилось. И вставь эту пословицу.И ВСЁ!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Перепиши предложения, расставляя знаки препинания. 1. Учить ум точить. 2. Человек кузнец своего счастья. 3. Земля наш общий дом.
Ответить
Українська література
Як звати гнома вбуфеті
Ответить
Қазақ тiлi
Дауыссыз тол дыбыстар
Ответить
Английский язык
Как перевоодиться говорить в данном времени
Ответить
Русский язык
Превратите простое предложение в сложное,и придаточные цели. 1)Для выезда в другую страну необходимо получить визу. 2)Я пришла к тебе журнал. ...
Ответить