Культурные памятники Древней Руси
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Культурные памятники Древней Руси
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Одним из главных этапов развития культуры на Руси является принятие христианства. Появились первые монастыри и школы, работающие при церкви. На территории Руси начались строительства храмов из камня. В Х веке приступают к строительству Десятинной церкви, которая, к сожалению, не сохранилась до сегодняшних дней. В XI веке в городе Киев сооружают Софийский собор, а приблизительно в то же время Спасо-Преображенский в городе Чернигов. Строительство храмов набирает обороты. В городе Владимир возводят сразу два собора: Дмитриевский и Успенский. А недалеко от Дмитриевского собора строят храм Покрова на Нерли. Церковь Спаса на Нередице занимает свое место в Новгороде, а Георгиевский собор появляется в Юрьеве-Польском. На Ярославовом дворище приступают к строительству собора святого Николы. Одним из главных памятников живописи по праву считают Киевский Софийский собор. Главные его достопримечательности – фрески. В соборе находятся такие памятники живописи как иконы «Спас Нерукотворный» и «Георгий Воин» , мозаики «Святые Лаврентий и Василий» и «Дмитрий Солунский» . Первое действительно крупное литературное произведение появляется в XI веке – это «Слово о законе и благодати» , которое написал митрополит Илларион, а в 1073 году составили первый сборник, в котором были собраны цитаты, сделал это Святослав Ярославич. Литература развивается, и образуется такой жанр – житийный. В первую очередь стоит отметить работы летописца Нестора — «Житие Феодосия Печерского» и «Сказание о Борисе и Глебе» . Первая летопись на Руси создается в первой половине XII века — «Повесть временных лет» . Затем Владимир Мономах написал «Поучение» , которое посвящал своим сыновьям. Появляются летописи «моление» и «слово» автора Заточника. В конце XII века создается самое значимое произведение, дошедшее до наших дней — «Слово о полку Игореве».
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