Надо ли где-то ставить запятую? рано или поздно все обязательно обустраивается
Русский язык
Надо ли где-то ставить запятую? рано или поздно все обязательно обустраивается
Ответ(ы):
Гость:
Рано или поздно всё обязательно обустраивается. Нет, запятая не нужна.
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