Каких 2 предложения можно составить со словами краснота,прыжок,новизна?\
Русский язык
Каких 2 предложения можно составить со словами краснота,прыжок,новизна?\
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфеты Прыжок были для меня новизной, но они вызвали на моем лице красноту. Когда я делаю большие прыжки, на моем лице от перенапряжения появляется краснота, однако для моих одноклассников оказалось новизной, что я так хорошо прыгаю.
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