Каких 2 предложения можно составить со словами краснота,прыжок,новизна?\

Гость: Гость:

Конфеты Прыжок были для меня новизной, но они вызвали на моем лице красноту. Когда я делаю большие прыжки, на моем лице от перенапряжения появляется краснота, однако для моих одноклассников оказалось новизной, что я так хорошо прыгаю.