Как писать ЭССЕ по обществознанию? По какому плану нужно его писать?
Обществознание
Как писать ЭССЕ по обществознанию? По какому плану нужно его писать?
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Тезис-аргументы-иллюстрации(примеры из жизни)-вывод
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