Выполните действия: 7 (12,42:(2---×4)+4,1)×0,8-3,8 10 -------------------------------------- 4 (28-11×0,1-16,9)×--- 25 Сколько будет,плиз скажите Кто скажет тому AWP|Azimov подарю!!

Математика

Выполните действия: 7 (12,42:(2---×4)+4,1)×0,8-3,8 10 -------------------------------------- 4 (28-11×0,1-16,9)×--- 25 Сколько будет,плиз скажите Кто скажет тому AWP|Azimov подарю!!

Автор: Гость