Выполните действия: 7 (12,42:(2---×4)+4,1)×0,8-3,8 10 -------------------------------------- 4 (28-11×0,1-16,9)×--- 25 Сколько будет,плиз скажите Кто скажет тому AWP|Azimov подарю!!
Математика
Выполните действия: 7 (12,42:(2---×4)+4,1)×0,8-3,8 10 -------------------------------------- 4 (28-11×0,1-16,9)×--- 25 Сколько будет,плиз скажите Кто скажет тому AWP|Azimov подарю!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7(12,42:(2×4)+4,1)×0,8-3,8 1)2×4=8 2)12,42:8=1,55 3)1,55+4,1=5,65 4)7×5,65=39,55 5)39,55*0,8=31,64 6)31,64-3,8=27,84 4(28-11×0,1-16,9)×25 1)11×0,1=1,1 2)28-1,1=26,9 3)26,9-16,9=10 4)10×25=250
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