Дробь от числа 7/5 от 41 ,3/4 от 5/3,7/2 от 75
Математика
Дробь от числа 7/5 от 41 ,3/4 от 5/3,7/2 от 75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7/5 от 41=41*7/5=57,4 2) 3/4 от 5/3=5/3*3/4=5/1*1/4=5/4=1,25 3) 7/2 от 75= 75*7/2=262,5.
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