Помогите пожалуйста написать про кошку . ее зовут Даша . она цветом серым. добрая, ласковая и игривая. ... Спаибо большое

Английский язык

Помогите пожалуйста написать про кошку . ее зовут Даша . она цветом серым. добрая, ласковая и игривая. ... Спаибо большое

Автор: Гость