Помогите пожалуйста написать про кошку . ее зовут Даша . она цветом серым. добрая, ласковая и игривая. ... Спаибо большое

Английский язык
Помогите пожалуйста написать про кошку . ее зовут Даша . она цветом серым. добрая, ласковая и игривая. ... Спаибо большое
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Live got a -переводится видео есть She can go She is grey Her name  is Dasha  She likes   play
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