Помогите пожалуйста написать про кошку . ее зовут Даша . она цветом серым. добрая, ласковая и игривая. ... Спаибо большое
Английский язык
Помогите пожалуйста написать про кошку . ее зовут Даша . она цветом серым. добрая, ласковая и игривая. ... Спаибо большое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Live got a -переводится видео есть She can go She is grey Her name is Dasha She likes play
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Переходи постепенно к мелким единицам массы 2 т 5 ц 3г 9г =___ц 3кг 9 г =__КГ 9 г =__г 2 )пе??еходи постепенно к крупным единицам массы 8.0...
Русский язык
Русский язык
Математика