Слова нозвания признаков предметов: маленький
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Слова нозвания признаков предметов: маленький
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Маленький стол,маленький нож,маленький трактор,маленький мальчик,маленький свитер,маленький котенок...и.т.д.
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