Выполни вычисления и объясни свой действия 481 935+523 426

Математика
Выполни вычисления и объясни свой действия 481 935+523 426
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Гость:
481935+ 523426 ------------ 1005361
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