Решите уравнение 45.7х+0.3-2.4=86.9
Математика
Решите уравнение 45.7х+0.3-2.4=86.9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45,7x=86,9-0,3+2,4 45,7x=89 x=89:45,7 x=??? мне кажется,что тут где-то ошибка
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