Выдели в словах орфограмму : Объевление , подъезд, объеснил ,въездом, съежали , подъехал
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Выдели в словах орфограмму : Объевление , подъезд, объеснил ,въездом, съежали , подъехал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объявление,подъезд,объяснил,въездом,съёжали,подъехал.Выделяешь приставку и подчеркиваешь букву после твердого знака.
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