Спишите текст, дополняя его пропущенными аббревиатурами, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. ПОЖАЛУЙСТА, ребята:3
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Спишите текст, дополняя его пропущенными аббревиатурами, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. ПОЖАЛУЙСТА, ребята:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великой,Отечественной,самолётах,принадлежность,применению,истребитель,тяжелый,пассажирские,самолёты,вариантах,обозначались,позднее,скоростных,бомбардировщиков.
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