Спишите текст, дополняя его пропущенными аббревиатурами, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. ПОЖАЛУЙСТА, ребята:3

Русский язык

Спишите текст, дополняя его пропущенными аббревиатурами, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. ПОЖАЛУЙСТА, ребята:3

Автор: Гость