Морфологический разбор со словом: не опытный, мореплаватель
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Морфологический разбор со словом: не опытный, мореплаватель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неопытный(какой?)-прилагательное.Н.Ф.-неопытный Пост. признаки:Качественное,полная форма Непост.:и.п.,м.р.,ед.ч. Синт. роль-скорее всего определение мореплаватель(кто?)-сущ.Н.Ф.-мореплаватель Пост. признаки:нарицат,одуш.,2 скл.,м.р. Непост.:и.п.,ед.ч. Синт. роль-скорее всего подлежащее
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