Морфологический разбор со словом: не опытный, мореплаватель

Русский язык
Морфологический разбор со словом: не опытный, мореплаватель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неопытный(какой?)-прилагательное.Н.Ф.-неопытный Пост. признаки:Качественное,полная форма Непост.:и.п.,м.р.,ед.ч. Синт. роль-скорее всего определение мореплаватель(кто?)-сущ.Н.Ф.-мореплаватель Пост. признаки:нарицат,одуш.,2 скл.,м.р. Непост.:и.п.,ед.ч. Синт. роль-скорее всего подлежащее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста.!Срочно нужно!Заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите с уравнением (x+x+1.4):2=8.8
Ответить
История
Расскрыть значение понятия просвященный обсолютизм
Ответить
Математика
Дробь от числа 7/5 от 41 ,3/4 от 5/3,7/2 от 75
Ответить
Русский язык
Спишите текст, дополняя его пропущенными аббревиатурами, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. ПОЖАЛУЙСТА, ребята:3
Ответить