Помогите пожалуйста!!! Срочно нужно!!!! Заранее спасибо!!!!!!
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста!!! Срочно нужно!!!! Заранее спасибо!!!!!!
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Гость:
1,Қостанай 2,Пестропавл 3,Алматы 3,Көкшетау 4,Шымкент 5,Атырау 6,Ақтөбе 7,Қарағанды 8,Павлодар 9,Ақтау 10,Тараз
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Математика