Расскрыть значение понятия просвященный обсолютизм
История
Расскрыть значение понятия просвященный обсолютизм
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Гость:
Во первых Абсолютизм. Во-вторых, Просвященный абсолютизм - особая форма правления, в которой монарх получал неограниченную власть, но в тоже время должен был быть образованным Как-то так
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