Каким бы был русский язык без фразеологизм ?

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Основную массу употребляющихся в настоящее время фразеологических оборотов составляют устойчивые сочетания слов исконно - русского происхождения. Они возникли в русском языке или унаследованы из более древнего языка. В зависимости от времени появления исконно - русские фразеологизмы разделяются на три группы: 1) Общеславянские фразеологизмы унаследованы русским языком из прасловянского языка. 2) Восточнославянские фразеологизмы возникли в эпоху существования древнерусского гос-ва предков русских, украинцев и белорусов. 3) Собственно русские фразеологизмы в русском языке в эпоху раздельного существования русского, украинского, белорусского языков. Русская фразеология - кладезь народной смекалки, мудрости, прозорливости. И живут в русских фразеологизмах бойкий российский ум, фантазия, трудовой и житейский опыт. По-мнению Ф. И. Буслаева, фразеологизмы - своеобразные микромиры, содержащее в себе «нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам».