Каким бы видом спорта вы не стали бы заниматься и почему?! На английском плиз
Английский язык
Каким бы видом спорта вы не стали бы заниматься и почему?! На английском плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I don't like extreme sport, for example parachuting, surfing, rafting etc. I wouldn't do these types of sport because it is very dangerous for my health. I can seriously hurt or damage my legs, hands.
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