СРОЧНО Представь квадрат двучлена в виде многочлена (y+13)2 Выбери верный ответ ???y2+169 ●y2−26y+169 ●y2−26y−169 ●y2+26y−169 ●другой ответ ●y2+13y+169 ●y2+26y+169
Алгебра
СРОЧНО Представь квадрат двучлена в виде многочлена (y+13)2 Выбери верный ответ ???y2+169 ●y2−26y+169 ●y2−26y−169 ●y2+26y−169 ●другой ответ ●y2+13y+169 ●y2+26y+169
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y²+26y+169 последний вариант
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