КТО ЗНАЕТ АНГЛИЙСКИЙ ??? ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ Макс сочетал в себе букет противоречивых качеств. Это редкость.

Английский язык

КТО ЗНАЕТ АНГЛИЙСКИЙ ??? ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ Макс сочетал в себе букет противоречивых качеств. Это редкость.

Автор: Гость