КТО ЗНАЕТ АНГЛИЙСКИЙ ??? ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ Макс сочетал в себе букет противоречивых качеств. Это редкость.
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КТО ЗНАЕТ АНГЛИЙСКИЙ ??? ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ Макс сочетал в себе букет противоречивых качеств. Это редкость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Max included numbers of contradictory features of character. It is unusual
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