Летний вечер Блок основная мысль.(Что хотел сказать поэт в стихотворении?)

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А.Блок в стихотворении "Летний вечер" высказывает противоречивые мысли. С одной стороны, лирический герой наслаждается безмятежным летним вечером - "ни ветерка, ни крика птицы" не слышно, "замирает песня жницы". Покой и умиротворение. А с другой стороны, герою хочется забыть заботы и печали, сесть на коня и умчаться без цели на коне.