Каким членом предложения может быть глагол?
Русский язык
Каким членом предложения может быть глагол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаще всего глагол является сказуемым, но глагол в начальной форме (инфинитив) может являться даже подлежащим, дополнением, определением и обстоятельством.
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