СРОЧНО!! ПОТОМ ЕЩЕ 30 ДАМ!!!!!!!

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СРОЧНО!! ПОТОМ ЕЩЕ 30 ДАМ!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Невдалеке от этого местечка ,за горизонтом ,стоял небольшой поселок. 2)Я бывал в березовой роще осенью, в конце сентября.3)Верху, по синему небу, плыли облака.4) На горизонте,впереди собиралась туча. 5)Я вернусь завтра, в часов семь. 6)Мальчик поднялся и пошел прямо , вдоль берега.
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