СРОЧНО!! ПОТОМ ЕЩЕ 30 ДАМ!!!!!!!
Русский язык
СРОЧНО!! ПОТОМ ЕЩЕ 30 ДАМ!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Невдалеке от этого местечка ,за горизонтом ,стоял небольшой поселок. 2)Я бывал в березовой роще осенью, в конце сентября.3)Верху, по синему небу, плыли облака.4) На горизонте,впереди собиралась туча. 5)Я вернусь завтра, в часов семь. 6)Мальчик поднялся и пошел прямо , вдоль берега.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и выпиши предложения с дополнениями из текста удивительная находка. Выдалс?? как-то зимой ясный денёк. Надя встала на лыжи и побежала на луг....
Українська література
Русский язык
Математика