СРОЧНО!! ПОТОМ ЕЩЕ 30 ДАМ!!!!!!!

Гость: Гость:

1)Невдалеке от этого местечка ,за горизонтом ,стоял небольшой поселок. 2)Я бывал в березовой роще осенью, в конце сентября.3)Верху, по синему небу, плыли облака.4) На горизонте,впереди собиралась туча. 5)Я вернусь завтра, в часов семь. 6)Мальчик поднялся и пошел прямо , вдоль берега.