Напішіть Добро і зло в сучасному світі та в людині
Українська література
Напішіть Добро і зло в сучасному світі та в людині
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В теперішньому житті є багато зала, та добра! В тому що в світі є більше зла, винні самі люди! Якби вони хотіли зробити цей світ кращим , то можнабулоб зробити наш світ добрим та набагато кращим!Але я хочу щоб світ став кращим! Я стараюся бути добрим та милосердним , і бути подалі від зла. якби, кожна людина хотіла хочаб на трішки бути добрішою! то і світ ставби кращим. На мою думку в нашому теперішньому світі зло переважає добро!!!
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